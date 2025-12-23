  • Спортс
Фахретдинов – об уходе из UFC: «Информация достоверная, но есть помарочка – нас никто не увольнял. Просто закончился контракт. Нюансы не могу рассказать»

Ринат Фахретдинов подтвердил уход из UFC.

Экс-боец UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал информацию об уходе из UFC.

«Всех приветствую! Да, информация достоверная, но есть одна помарочка. Нас никто не увольнял, у нас просто закончился контракт. И там по определенным причинам его не продлили. Есть маленькие нюансы, которые я не могу рассказать. Для этого нужно целый подкаст записать, чтобы объяснить все детали. Ничего страшного не произошло.

Предложения уже есть, причем с другими гонорарами. Будем думать, смотреть. Ни в коем случае не переживаем, мы достойно там дрались. Поверьте мне, мы еще не все сказали там, конечно. Мы много кому крови попили бы. Но, видимо, это тоже кому-то мешало», – сказал Фахретдинов.

«Могу позволить Ролексы, но у меня Гармин за 100 тысяч». Наш боец UFC не проигрывает 12 лет

