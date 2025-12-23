Ринат Фахретдинов покинул UFC. Ему не предложили новый контракт
Непобежденный в UFC россиянин Фахретдинов покинул промоушен.
Российский боец MMA Ринат Фахретдинов покинул UFC. Промоушен не предложил ему новый контракт, сообщает MMA Junkie.
В активе Фахретдинова в американском промоушене шесть побед и одна ничья.
В сентябре Фахретдинов нокаутировал в первом раунде Андреаса Густафссона. За профессиональную карьеру он выиграл 24 боя, единожды проиграл и закончил один бой вничью.
