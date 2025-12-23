Царукян проведет схватку по вольной борьбе с Лэнсом Палмером 11 января в Майами. Это будет третье официальное выступление Армана за месяц
Царукян выступит в США 11 января.
Российско-армянский боец UFC Арман Царукян выступит в США на турнире по вольной борьбе.
Царукян проведет схватку с американцем Лэнсом Палмером в ночь с 10 на 11 января в Майами в рамках RAF 5. Также на турнире выступят Бо Никал, Йоэль Ромеро, Колби Ковингтон и Люк Рокхолд.
Отметим, что это третий официальный ивент, в котором Арман примет участие за 25 дней: 18 декабря он победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу на ACBJJ 20, а 30 декабря Царукян проведет грэпплинг-поединок с Шарой Буллетом в Ереване.
Арман Царукян победил Мехди Байдулаева в схватке по бразильскому джиу-джитсу и стал чемпионом ACBJJ 20
Карлос Пратес: «Мне предлагали поединок по грэпплингу с Царукяном в Армении. Я согласился, но UFC запретили»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости