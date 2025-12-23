Шон О’Мэлли: «Побью Ядуна и подерусь с Яном в Белом доме. Это моя цель»
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли хочет драться с Петром Яном на территории Белого дома.
«Когда Петр победил Мераба, я получил совершенно новый уровень ментального состояния. Побью Суна Ядуна и подерусь с Петром Яном в Белом доме. Это моя цель.
Кто еще подерется в Белом доме? Алекс Перейра не в карде. Илия Топурия – аналогично. Конор Макгрегор – никто не знает. Джон Джонс, скорее всего, нет», – сказал О’Мэлли.
Шон О’Мэлли и Сун Ядун подерутся в карде UFC 324 – турнир состоится в Лас-Вегасе в ночь на 25 января.
Ожидается, что турнир UFC на территории Белого дома состоится 14 июня 2026-го. Дональд Трамп заявил, что в карде пройдет восемь или девять титульных боев.
