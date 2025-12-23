  • Спортс
  • Люк Рокхолд: «UFC пытаются создать лучшие условия для Пимблетта, чтобы сделать его чемпионом и вернуть интерес Великобритании»
Люк Рокхолд: «UFC пытаются создать лучшие условия для Пимблетта, чтобы сделать его чемпионом и вернуть интерес Великобритании»

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд высказался о поединке за временный пояс легкого веса между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи, который состоится в ночь на 25 января в Лас-Вегасе.

«Думаю, что они [UFC] делают все возможное, чтобы привести малыша Пэдди к титулу. Меня раздражают бойцы, которые думают, что временный пояс что-то значит. UFC пытаются создать лучшие условия для Пимблетта, чтобы сделать его чемпионом и вернуть интерес Великобритании.

Арман [Царукян] – зверь. Посмотрите, что он делает в грэпплинге прямо сейчас, как он уничтожает этих парней. Это нелегко», – сказал Рокхолд.

Люк Рокхолд: «Царукян – проблема для Топурии. Его борьба слишком хороша»

Пимблетт – о положении Царукяна в UFC: «Это вина семьи Армана. Ему всю жизнь позволяли быть избалованным ребенком»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
