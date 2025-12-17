2

Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта

Царукян будет страховать бой Гейджи и Пимблетта.

Арман Царукян рассказал, что будет запасным на поединке Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта на UFC 324 в январе.

«Я буду не официально запасным. Если понадоблюсь, то буду там. Мне нужно держать форму, готовиться и не травмироваться. После нового года полечу в США, буду там в режиме готовности», – сказал Царукян.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед.

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
