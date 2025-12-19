Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Буду биться с ним в стойке. Не собираюсь бороться»

Пэдди Пимблетт: буду биться с Гейджи в стойке, не собираюсь бороться.

Боец легкого дивизиона UFC Пэдди Пимблетт высказался о предстоящем поединке с Джастином Гейджи .

Ранее стало известно, что Пимблетт и Гейджи подерутся за временный пояс в главном событии турнира UFC 324.

«Люди смеются, когда я говорю, что буду биться с Гейджи в стойке – но именно так и будет. Все думают, что я сразу же побегу бороться – буквально в первые десять секунд боя. Нет, этого не будет.

Я буду драться с ним в стойке, навяжу ему свой бой. И люди будут в шоке. Гейджи – боксер, который умеет выбрасывать лоу-кики. А я полноценный боец ММА», – сказал Пимблетт.

Арман Царукян будет страховать бой Джастина Гейджи и Пэдди Пимблетта

Джастин Гейджи: «Я лишил всех боя Хабиба и Фергюсона. Обещаю, что поединок Топурии и Пимблетта тоже не состоится»