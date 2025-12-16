Экс-боец UFC Даррен Тилл выбрал Усика сильнейшим боксером тяжелого веса в истории

Даррен Тилл считает Александра Усика сильнейшим боксером в истории тяжелого веса.

Бывший боец UFC Даррен Тилл выбрал сильнейшего боксера в истории тяжелого веса.

Напомним, Александр Усик выиграл все восемь поединков в тяжелой категории. Украинец дважды объединил пояса дивизиона.

