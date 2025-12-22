  • Спортс
Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»

Топурия: UFC послали к черту Царукяна.

Чемпион UFC Илия Топурия объяснил, почему промоушен игнорирует титульные амбиции Армана Царукяна.

«У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Возможно, ему пришлось сменить нижнее белье после принятия этого решения.

Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение. Вы бы продолжили его поддерживать после такого?

Это именно то, что думает UFC. Они сидели за столом, где решили: «Арман, иди ## ### [к черту] отсюда», – сказал Топурия.

Напомним, Царукян выбыл из титульного поединка против Ислама Махачева в январе 2025-го. Официальная версия: Арман травмировал спину.

Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»

Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал eldoberdanMMA
