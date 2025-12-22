Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»

Топурия: UFC послали к черту Царукяна.

Чемпион UFC Илия Топурия объяснил, почему промоушен игнорирует титульные амбиции Армана Царукяна .

«У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Возможно, ему пришлось сменить нижнее белье после принятия этого решения.

Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение. Вы бы продолжили его поддерживать после такого?

Это именно то, что думает UFC. Они сидели за столом, где решили: «Арман, иди ## ### [к черту] отсюда», – сказал Топурия.

Напомним, Царукян выбыл из титульного поединка против Ислама Махачева в январе 2025-го. Официальная версия: Арман травмировал спину.

