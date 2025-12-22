Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»

Царукян назвал Топурию клоуном.

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на грубый комментарий чемпиона легкого дивизиона Илии Топурии .

«Ты говорил, что пока не можешь драться, потому что должен решить семейные проблемы. Но, похоже, у тебя достаточно свободного времени для всех этих интервью. Ты клоун, Эль Кукурузо», – написал в соцсетях Царукян.

