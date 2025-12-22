  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»
0

Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»

Царукян назвал Топурию клоуном.

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на грубый комментарий чемпиона легкого дивизиона Илии Топурии.

«Ты говорил, что пока не можешь драться, потому что должен решить семейные проблемы. Но, похоже, у тебя достаточно свободного времени для всех этих интервью. Ты клоун, Эль Кукурузо», – написал в соцсетях Царукян.

Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»

Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
logoАрман Царукян
logoUFC
logoMMA
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэн Хукер: «Царукян – проблема, все в дивизионе избегают его»
11 декабря, 15:49
Царукян – об анонсе поединка Пимблетт – Гейджи: «Это не личное, а план UFC. Они хотят сделать из Пэдди большую звезду»
30 ноября, 07:38
Майкл Биспинг: «Царукян не заслуживает титульного боя. Пимблетт и Гейджи уже были на прицеле, Арман оставался в стороне»
29 ноября, 10:52
Главные новости
Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»
34 минуты назад
Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»
52 минуты назад
Орловский – о потасовке за кулисами боя Джошуа – Пол: «Я был их жертвой. Доэрти успешно спрятался за своим телохранителем и сбежал»
сегодня, 07:33
Илия Топурия: «Мой бой с Махачевым хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал»
вчера, 18:03
Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба»
вчера, 16:51
Ромеро вызвал Сильву на поединок по боксу: «Я – настоящий мужик. Ему нужно подраться со мной»
вчера, 15:40
Камил Гаджиев: «Победитель боя Пимблетт – Гейджи подерется с Топурией. Царукяну еще годик точно ждать»
вчера, 15:00
Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»
вчера, 12:58
Тони Фергюсон выиграл второй боксерский поединок и стал чемпионом Misfits Boxing в среднем весе
вчера, 12:43
Цзю – о поединке Джошуа и Пола: «Такие бои портят бокс. Я – боксер старой формации, мне не хочется смотреть на эту клоунаду»
вчера, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото