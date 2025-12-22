Царукян – об интервью Топурии: «Не можешь драться, потому что должен решить семейный проблемы, но находишь время на такие разговоры. Ты клоун, Эль Кукурузо»
Царукян назвал Топурию клоуном.
Боец UFC Арман Царукян отреагировал на грубый комментарий чемпиона легкого дивизиона Илии Топурии.
«Ты говорил, что пока не можешь драться, потому что должен решить семейные проблемы. Но, похоже, у тебя достаточно свободного времени для всех этих интервью. Ты клоун, Эль Кукурузо», – написал в соцсетях Царукян.
Илия Топурия: «Бой Пимблетта и Гейджи больше всего похож на титульник лучших бойцов дивизиона»
Топурия – о Царукяне: «У Армана был шанс побороться за титул, но он выбыл. Он не понимает, что люди вложили деньги в его продвижение»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости