В Крыму национализировали имущество Александра Усика
В Крыму национализировали имущество Усика.
В Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика.
«РИА Новости» цитирует председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова:
«Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.
Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ».
Добавим, что Усик родился в Симферополе в 1987-м.
Экс-боец UFC Даррен Тилл выбрал Усика сильнейшим боксером тяжелого веса в истории
Александр Усик: «С кем бы подрался из UFC? С Джоном Джонсом»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «РИА Новости»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости