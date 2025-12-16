В Крыму национализировали имущество Усика.

В Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика.

«РИА Новости» цитирует председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова:

«Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов.

Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ».

Добавим, что Усик родился в Симферополе в 1987-м.

Экс-боец UFC Даррен Тилл выбрал Усика сильнейшим боксером тяжелого веса в истории

Александр Усик: «С кем бы подрался из UFC? С Джоном Джонсом»