0

В Крыму национализировали имущество Александра Усика

В Крыму национализировали имущество Усика.

В Крыму национализировали имущество украинского боксера Александра Усика.

«РИА Новости» цитирует председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова:

«Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. 

Среди них – спортсмен Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ».

Добавим, что Усик родился в Симферополе в 1987-м.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «РИА Новости»
