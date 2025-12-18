Бетербиев – о Кроуфорде: «Стать первым абсолютным чемпионом в трех весовых категориях – такое удается единицам»

Бетербиев высказался о Кроуфорде.

Артур Бетербиев прокомментировал новость о завершении карьеры Теренса Кроуфорда .

«Стать первым абсолютным чемпионом в трех весовых категориях в истории профессионального бокса и сделать это без поражений – такое удается единицам. Кому-то даже покажется, что добиться таких достижений нереально, но у Кроуфорда это получилось.

Поздравляю с такой исторически красивой карьерой. Рад нашему знакомству», – сказал Бетербиев.

38-летний чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд ранее объявил о завершении боксерской карьеры.

Беспредел в боксе: абсолютные чемпионы лишаются поясов из-за жадного президента WBC