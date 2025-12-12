Деонтей Уайлдер: «Мы действительно ведем переговоры с Усиком. С нетерпением жду боя»

Деонтей Уайлдер: мы ведем переговоры с Усиком, с нетерпением жду боя.

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер подтвердил, что ведутся переговоры о поединке с Александром Усиком .

«Это действительно превращается в реальный разговор . Конечно, бокс – это бизнес. Иногда у тебя может быть отличное предложение, но все рушится. Но если нам везет, то большие бои все же случаются – и из этого рождаются великолепные моменты, великие воспоминания.

Прямо сейчас мы ведем переговоры. Я взволнован, с нетерпением жду этого. Как только я получу окончательное подтверждение всех деталей и буду точно знать, что бой состоится, тогда у меня закипит кровь – и я начну подготовку в лагере», – сказал Уайлдер.

Уайлдеру 40 лет. В последний раз он выступал в июне, когда нокаутировал Тайррелла Херндона. Его профессиональный рекорд – 44-4-1.

