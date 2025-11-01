0

Йоэль Ромеро подерется на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на турнире IBA Bare Knuckle

Йоэль Ромеро подерется на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на IBA Bare Knuckle.

«Ромеро проведет поединок в лиге кулачных боев IBA Bare Knuckle. Поединок кубинца с Вагабом Вагабовым станет главным событием следующего турнира», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Ромеро 48 лет. С 2013 по 2020 он выступал в UFC – за это время он провел 13 поединков, победив в девяти из них. Его общий рекорд в ММА – 16-7. 

В последний раз он дрался в сентябре, когда победил нокаутом Тео Дукаса на турнире BKFC 80.

Сломанный нос, глазница и лицевая кость – история самого травматичного боя на кулаках

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
