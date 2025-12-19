Конор – о бое Джошуа и Пола: «Нокаут в первые 60 секунд. Джейк больше никогда не будет прежним»

Конор Макгрегор дал прогноз на поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола.

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор дал прогноз на поединок между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом .

«Я еще не сделал собственную ставку на этот бой, но вариант «нокаут в первые 60 секунд» мне реально нравится. Теперь вопрос в другом: сколько ставить и на что еще?

Это поединок – легкая прогулка для Джошуа. Я знаю Matchroom, это точно не договорняк. Джейк ведет себя глупо – после этого поединка он больше никогда не будет прежним», – написал в социальных сетях Макгрегор.

Бой между Джошуа и Полом состоится в ночь на 20 декабря в Майами.

Пока Джошуа ронял Кличко, Джейк Пол ночевал в туалете Белого дома. Как они вообще встретились?

Джошуа проверит на ринге Джейка Пола. Безумие в Майами