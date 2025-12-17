Сирил Ган: «Пока нет ни даты, ни соперника»

Ган рассказал про реванш с Аспиналлом.

Сирил Ган сказал, что пока не знает, когда пройдет бой с Томом Аспиналлом .

«Пока нет ни даты, ни соперника... Но мы продолжаем усердно тренироваться и работать перед праздниками», – сказал Ган.

Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Том Аспиналл: «Ган, черт возьми, пытался выколоть мне глаза. Он большой мошенник»