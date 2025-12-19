6

Шон Стрикленд: «Аспиналл – настоящий неудачник. Он сознательно слился с поединка с Ганом»

Шон Стрикленд: Аспиналл сознательно слился с поединка с Ганом.

Боец среднего веса UFC Шон Стрикленд высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Аспиналл – настоящий неудачник. Считаю ли я его хорошим бойцом? Нет. И не могу называть тот тычок в глаз серьезным. Считаю, что он сознательно слился с поединка. 100%.

Жаль, что вы не видели мой глаз после тычка со стороны Абуса Магомедова. Вот это было серьезно. Я был похож на зомби из фильма «28 дней спустя», – сказал Стрикленд.

Аспиналл – Гану: «Мне предстоит операция благодаря твоим отвратительным ногтям. Размажу твое лицо, жулик»

Шон Стрикленд: «Сначала Paramount анонсировал «Стартрек» с двумя толстыми лесбиянками в главных ролях, а потом мой бой – расиста и ханжи. Уважаю этот баланс»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Championship Rounds
