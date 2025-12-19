Шон Стрикленд: «Аспиналл – настоящий неудачник. Он сознательно слился с поединка с Ганом»

Шон Стрикленд: Аспиналл сознательно слился с поединка с Ганом.

Боец среднего веса UFC Шон Стрикленд высказался о поединке между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом .

Напомним, что Аспиналл встретился с Ганом в главном событии турнира UFC 321. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Аспиналл – настоящий неудачник. Считаю ли я его хорошим бойцом? Нет. И не могу называть тот тычок в глаз серьезным. Считаю, что он сознательно слился с поединка. 100%.

Жаль, что вы не видели мой глаз после тычка со стороны Абуса Магомедова . Вот это было серьезно. Я был похож на зомби из фильма «28 дней спустя», – сказал Стрикленд.

