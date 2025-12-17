0

Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»

Волков рассказал, когда подерется за титул.

Александр Волков заявил, что получит титульный поединок после реванша между Сирилем Ганом и Томом Аспиналлом. 

«Я претендент номер один после поединка Гана с Аспиналлом. Мы рассчитываем подраться сразу же, как только станет известен победитель этого боя. Но все мы знаем, что в UFC склонны к крутым супербоям. Всегда может появиться Алекс Перейра, кто-либо еще. Но пока расклад такой, что ждем развязки истории с глазами», – сказал Волков.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321 в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Сирил Ган: «Пока нет ни даты, ни соперника»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
