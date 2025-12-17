Аспиналл – Гану: «Мне предстоит операция благодаря твоим отвратительным ногтям. Размажу твое лицо, жулик»
Том Аспиналл ответил Сирилу Гану.
Сирил Ган ранее сказал, что пока не знает, когда пройдет бой с Аспиналлом. Том ответил, что его пока не допускают к бою.
«Еще бы даты не было... Мне не дали медицинского допуска к боям, и предстоит операция, а все благодаря твоим отвратительным ногтям. Я скоро вернусь, чтобы размазать твое лицо, жулик», – написал Аспиналл.
Том Аспиналл: «Ган, черт возьми, пытался выколоть мне глаза. Он большой мошенник»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
