Пратес выложил ролик, на котором он в папахе ест нутеллу под песню «Дагестан»

Пратес записал ролик в дагестанской папахе .

Бразильский боец UFC Карлос Пратес записал ролик, в котором он в дагестанской папахе ест нутеллу, а на фоне играет песня «Дагестан».

Накануне UFC 322 Ислам Махачев удивился, что Карлос Пратес позволяет себе шоколадную пасту во время весогонки.

Карлос Пратес: «Я самый простой соперник для Махачева, потому что Усман крутой. Меня чаще всех на пол швыряли. Давай, Ислам, подерись со мной, тебе будет легко»

Махачев – о победе Пратеса над Эдвардсом: «Меня удивляет, что этот парень весь день курит, а потом избивает бывшего чемпиона»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Карлоса Пратеса
