  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Рокхолд – о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать»
Рокхолд – о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать»

Рокхолд в восторге от тренировок с Хабибом.

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд вспомнил совместные тренировки с Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб очень крутой. Он мог бы работать со мной, не многие легковесы могли со мной бороться и достойно конкурировать. Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Он довел меня до предела. Мы тренировались без остановки», – сказал Рокхолд.

«Вот с такими дровами футбол смотрю». Хабиб устроил экзамен Махачеву – тот не справился

Хабиб – об улице имени Махачева в Дагестане: «Село ждет ваших инвестиций»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал JAXXON PODCAST
logoХабиб Нурмагомедов
logoMMA
logoЛюк Рокхолд
logoUFC
