Рокхолд – о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать»
Рокхолд в восторге от тренировок с Хабибом.
Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд вспомнил совместные тренировки с Хабибом Нурмагомедовым.
«Хабиб очень крутой. Он мог бы работать со мной, не многие легковесы могли со мной бороться и достойно конкурировать. Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Он довел меня до предела. Мы тренировались без остановки», – сказал Рокхолд.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал JAXXON PODCAST
