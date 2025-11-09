Рокхолд – о тренировках с Хабибом: «Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Доводил меня до предела. Он мог бы со мной работать»

Рокхолд в восторге от тренировок с Хабибом.

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд вспомнил совместные тренировки с Хабибом Нурмагомедовым .

«Хабиб очень крутой. Он мог бы работать со мной, не многие легковесы могли со мной бороться и достойно конкурировать. Он всегда был жестким и шел дальше, чем все остальные. Он довел меня до предела. Мы тренировались без остановки», – сказал Рокхолд.

