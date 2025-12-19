0

«Ян, Махачев, Немков. И Белаз». Глава RCC назвал лучших российских бойцов ММА

Глава RCC Николай Клименко назвал лучших российских бойцов ММА.

Глава RCC Николай Клименко назвал лучших российских бойцов ММА по итогам 2025 года.

«Объективно, это Петр Ян и Ислам Махачев. Их можно поставить на одно место. Нельзя ставить выше или ниже. Оба проделали колоссальную работу. Ислам стал чемпионом в двух весовых категориях. Петр вернул пояс. Не могу пройти [мимо] Влада «Белаза» Ковалева.

Он выходил с российским флагом. Для моего восприятия, это наш боец. И еще Вадим Немков недавно стал чемпионом. Он тоже заслуживает быть одним из лучших бойцов. Все оценивается по заслугам», – сказал Клименко.

