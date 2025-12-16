Фото
Махачев сохранил первую строчку рейтинга P4P по итогам 2025-го

Последнее обновление рейтинга P4P.

Чемпион полусреднего дивизиона UFC Ислам Махачев сохранил первую строчку рейтинга лучших бойцов промоушена вне весовых категорий по итогам 2025 года.

Согласно последнему обновлению, Мераб Двалишвили поменялся позицией с Томом Аспиналлом, а Дрикус дю Плесси – с Джошуа Ваном.

Белал – о следующем сопернике Махачева: «Моралес явно заслуживает титульник. Камару для Ислама легче? Конечно. Этот бой продвигается из-за Абдель-Азиза»

Бетербиев сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам – чемпион в двух дивизионах. Он лучше»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
