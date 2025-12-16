Махачев сохранил первую строчку рейтинга P4P по итогам 2025-го

Последнее обновление рейтинга P4P.

Чемпион полусреднего дивизиона UFC Ислам Махачев сохранил первую строчку рейтинга лучших бойцов промоушена вне весовых категорий по итогам 2025 года.

Согласно последнему обновлению, Мераб Двалишвили поменялся позицией с Томом Аспиналлом, а Дрикус дю Плесси – с Джошуа Ваном.

