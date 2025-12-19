Гуськов – о Царукяне: «Арману нужно сжать кулаки и двигаться дальше. Ему должны дать титульник»

Богдан Гуськов высказался о титульной гонке в легком весе UFC.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов высказался о титульной гонке в легком весе промоушена.

Ранее стало известно, что за временный пояс чемпиона подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи . Бой возглавит турнир UFC 324.

– Царукян остался без титульного боя. Что думаете об этом?

– Арман считается первым претендентом на титул, ему должны дать этот бой. Но в UFC говорят, что уже давали шанс Арману подраться с Исламом Махачевым , и он его упустил. Это откинуло его позиции. Но, повторюсь, Царукян – самый ожидаемый и логичный выбор в борьбе за титул.

– Что ему нужно сделать в такой ситуации?

– Дана Уайт сказал, что Арману придется поработать. Ему нужно сжать кулаки и продолжать двигаться дальше, – сказал Гуськов.

