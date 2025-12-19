  • Спортс
  • Гуськов – о Царукяне: «Арману нужно сжать кулаки и двигаться дальше. Ему должны дать титульник»
2

Богдан Гуськов высказался о титульной гонке в легком весе UFC.

Боец полутяжелого дивизиона UFC Богдан Гуськов высказался о титульной гонке в легком весе промоушена.

Ранее стало известно, что за временный пояс чемпиона подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи. Бой возглавит турнир UFC 324.

Царукян остался без титульного боя. Что думаете об этом?

– Арман считается первым претендентом на титул, ему должны дать этот бой. Но в UFC говорят, что уже давали шанс Арману подраться с Исламом Махачевым, и он его упустил. Это откинуло его позиции. Но, повторюсь, Царукян – самый ожидаемый и логичный выбор в борьбе за титул.

– Что ему нужно сделать в такой ситуации?

– Дана Уайт сказал, что Арману придется поработать. Ему нужно сжать кулаки и продолжать двигаться дальше, – сказал Гуськов.

Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»

Пимблетт – о положении Царукяна в UFC: «Это вина семьи Армана. Ему всю жизнь позволяли быть избалованным ребенком»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoАрман Царукян
logoБогдан Гуськов
logoUFC
легкий вес (MMA)
logoMMA
