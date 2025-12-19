Рэмпейдж Джексон: «У Стрикленда не все в порядке с головой. Аутизм или что-то вроде этого»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рэмпейдж Джексон рассказал о своем отношении к Шону Стрикленду.
Ранее Джексон и Стрикленд встретились и провели совместный прямой эфир.
«Я скажу прямо – у Стрикленда не все в порядке с головой. Аутизм или что-то вроде этого, если говорить честно. У него уже были проблемы с UFC, но он все равно продолжает говорить все, что взбредет ему в голову. Он сказал несколько вещей, которые я счел совсем плохими.
Я подумал: «Черт, да этот чувак реально сумасшедший». Он даже использовал слово «нигга», хотя мне, по большому счету, все равно», – заявил Джексон.
