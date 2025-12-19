Эдуард Вартанян: «Вообще не думаю о подписании в UFC. Не рассчитываю на это»
Эдуард Вартанян: вообще не думаю о подписании в UFC, не рассчитываю на это.
Российский боец ММА Эдуард Вартанян заявил, что не думает о переходе в UFC.
«Вообще не думаю насчет подписания в UFC, честно говоря. Нет, не рассчитываю, маловероятно. Я подписал контракт с АСА, который рассчитан на четыре боя.
Поэтому я полностью буду сосредоточен на выступлении в АСА, на завоевании пояса», – сказал Вартанян.
Вартанян (27-4) в последний раз дрался в августе, когда победил Ахмеда Алиева техническим нокаутом во втором раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
