Фото
0

Александр Шаблий подерется с Акойданом Дуке на турнире PFL в Испании

Александр Шаблий подерется с Акойданом Дуке на турнире PFL в Испании.

Поединок в легком весе между Александром Шаблием и Акойданом Дуке пройдет в главном карде турнира PFL Madrid.

Ивент состоится 20 марта в Испании.

Шаблий (24-4) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда проиграл Усману Нурмагомедову судейским решением. В июне его дисквалифицировали на шесть месяцев за допинг.

Дуке (22-5) в мае выиграл у Джейсона Понета единогласным решением судей.

Александр Шаблий: «После боя с Усманом врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещенных веществ»

Спорная победа Усмана за титул: трижды засадил сопернику в пах, а один из судей отдал ему все раунды

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: PFL
logoАлександр Шаблий
легкий вес (MMA)
PFL
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Анатолий Малыхин: «Нганну спасся от ONE FC, но сейчас ему некуда бежать. Надо выходить на бой с Немковым»
15 декабря, 15:23
Немков после победы над Феррейрой: «Подерусь с любым, кого предложит PFL, но хотел бы бой с Нганну»
14 декабря, 09:25
Царукян – об Усмане Нурмагомедове: «Он обязательно будет в топах UFC. Сильнейший легковес за пределами промоушена»
19 сентября, 07:45
Главные новости
«Ян, Махачев, Немков. И Белаз». Глава RCC назвал лучших российских бойцов ММА
сегодня, 13:50
Эдуард Вартанян: «Вообще не думаю о подписании в UFC. Не рассчитываю на это»
сегодня, 13:30
Вечер бокса в Майами: Пол против Джошуа и другие бои. Главный поединок – не ранее 06:00 по мск
сегодня, 13:25
Рэмпейдж Джексон: «У Стрикленда не все в порядке с головой. Аутизм или что-то вроде этого»
сегодня, 12:50
Шон Стрикленд: «Аспиналл – настоящий неудачник. Он сознательно слился с поединка с Ганом»
сегодня, 11:35
Пимблетт – о положении Царукяна в UFC: «Это вина семьи Армана. Ему всю жизнь позволяли быть избалованным ребенком»
сегодня, 10:50
Энтони Джошуа и Джейк Пол провели финальную дуэль взглядов перед поединком
сегодня, 10:45Видео
Джон Сина о мемной улыбке во время последнего поединка WWE: «Это было лицо человека, который встретил смерть с улыбкой»
сегодня, 10:41
Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»
сегодня, 09:20
Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Все думают, что я побегу бороться. Но я буду биться в стойке»
сегодня, 07:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото