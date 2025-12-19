Александр Шаблий подерется с Акойданом Дуке на турнире PFL в Испании
Александр Шаблий подерется с Акойданом Дуке на турнире PFL в Испании.
Поединок в легком весе между Александром Шаблием и Акойданом Дуке пройдет в главном карде турнира PFL Madrid.
Ивент состоится 20 марта в Испании.
Шаблий (24-4) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда проиграл Усману Нурмагомедову судейским решением. В июне его дисквалифицировали на шесть месяцев за допинг.
Дуке (22-5) в мае выиграл у Джейсона Понета единогласным решением судей.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: PFL
