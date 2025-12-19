0

Григорий Дрозд: «Считаю, что Джейк Пол достоин уважения. У него есть яйца»

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд высказался о предстоящем поединке между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

«Меня удивило решение Джейка подраться с Джошуа. У него есть яйца. Боксировать с таким оппонентом, не будучи настоящим боксером… Тем более в таком весе. Парень с характером. Он сильно рискует и сам это прекрасно понимает. Только за это его уже стоит уважать.

Раньше всерьез его не воспринимал. Но это поступок. Джошуа – крутой чувак. И в этом плане Джейк заслуживает уважения, всех удивил, для этого нужна смелость. Мне не нравится, что он делает в ринге. Малообученный и малотехничный боец. Но он погружен в бокс, уделяет ему много времени.

Популяризирует бокс, что тоже хорошо. Только поменьше бы бил ветеранов. Я против таких боев. Выходить с молодыми чемпионами – самое оно. Джейк показал характер. Считаю, он достоин уважения. Правда, иногда такие поступки называются: слабоумие и отвага. Это тоже можно применить к Полу», – сказал Дрозд.

Бой между Джошуа и Полом состоится в ночь на 20 декабря и пройдет в Майами.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
Энтони Джошуа - Джейк Пол
