  • Пимблетт – о положении Царукяна в UFC: «Это вина семьи Армана. Ему всю жизнь позволяли быть избалованным ребенком»
Пимблетт – о положении Царукяна в UFC: «Это вина семьи Армана. Ему всю жизнь позволяли быть избалованным ребенком»

Пэдди Пимблетт высказался о положении Армана Царукяна в UFC.

Боец легкого веса UFC Пэдди Пимблетт высказался о положении Армана Царукяна в промоушене.

«Это полностью вина Армана. И вина его семьи тоже, ведь ему всю жизнь позволяли быть избалованным ребенком. Он ведет себя таким образом, потому что у него много денег. И он думает, что может купить что угодно.

Но к титульному бою нужно прокладывать путь заново, своей работой. И победа над Дэном Хукером этого не обеспечит.

На данный момент Арман вообще никого не волнует. И это не моя вина, что он ведет себя как полный клоун. Не моя вина, что он не умеет контролировать эмоции: бьет соперников головой на взвешиваниях, снимается с боев, нападает на фанатов», – сказал Пимблетт.

Ранее стало известно, что Пимблетт подерется за временный пояс в легком дивизионе с Джастином Гейджи. Поединок возглавит турнир UFC 324.

Ислам Махачев: «Пусть организация обижается, но сейчас все больше непонятных боев. Царукян должен был драться за пояс»

Арман Царукян: «Гейджи и Пимблетт не моего уровня. Из-за этого я и не дерусь. Был бы я слабее – был бы там»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
logoАрман Царукян
легкий вес (MMA)
logoUFC
logoMMA
logoПэдди Пимблетт
