Богдан Гуськов: «Надеюсь, мой следующий бой состоится в феврале-марте. Хочу встретиться с Блаховичем»

Богдан Гуськов рассказал, когда может состояться его следующий бой.

Боец полутяжелого веса UFC Богдан Гуськов рассказал, когда может состояться его следующий бой.

В ночь на 7 декабря Гуськов встретился с Яном Блаховичем . Поединок завершился вничью.

– Когда и с кем будет ваш следующий бой?

– Надеюсь, мой следующий бой в UFC состоится в конце февраля или начале марта. Хотел бы встретиться именно с Блаховичем. Но мне интересен любой соперник, который находится выше меня в рейтинге, – сказал Гуськов.

«Покупали картошку по 14 рублей, чтобы оставалось на майонез». Возможно, этот боец UFC прожил часть вашей жизни

«Это все для фанатов». Гуськов появился на пресс-конференции в образе Агента 47