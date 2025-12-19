Богдан Гуськов: «Надеюсь, мой следующий бой состоится в феврале-марте. Хочу встретиться с Блаховичем»
Богдан Гуськов рассказал, когда может состояться его следующий бой.
Боец полутяжелого веса UFC Богдан Гуськов рассказал, когда может состояться его следующий бой.
В ночь на 7 декабря Гуськов встретился с Яном Блаховичем. Поединок завершился вничью.
– Когда и с кем будет ваш следующий бой?
– Надеюсь, мой следующий бой в UFC состоится в конце февраля или начале марта. Хотел бы встретиться именно с Блаховичем. Но мне интересен любой соперник, который находится выше меня в рейтинге, – сказал Гуськов.
«Покупали картошку по 14 рублей, чтобы оставалось на майонез». Возможно, этот боец UFC прожил часть вашей жизни
«Это все для фанатов». Гуськов появился на пресс-конференции в образе Агента 47
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости