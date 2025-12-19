Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»

Хорхе Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать титульник Арману Царукяну.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать титульный шанс Арману Царукяну .

Ранее стало известно, что Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи в январе подерутся за временный пояс в легком весе. Чемпион дивизиона Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

«Я понимаю обе стороны. С точки зрения промоутера, когда ты вкладываешь столько времени, денег и ресурсов в бойца, чтобы он подрался за титул – и не с кем-нибудь, а с Махачевым – то уже не можешь просто так все отменить. Значит, причина была действительно серьезной, раз Арман не смог выйти.

Но любимый боец Даны Уайта – Конор Макгрегор – снимался с боев раз пять или шесть. И при этом Уайт сейчас говорит, что Конор может подраться в Белом доме. Парень, который срывал турниры четыре раза – и трижды снялся против Майкла Чендлера.

Дана, сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе? Я хочу видеть, как он дерется с лучшими. Надеюсь, скоро его наказание закончится», – сказал Масвидаль.

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»