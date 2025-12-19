  • Спортс
Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать Царукяну титульник: «Сколько еще вы собираетесь держать его в ГУЛАГе?»

Хорхе Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать титульник Арману Царукяну.

Бывший обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль раскритиковал решение UFC не давать титульный шанс Арману Царукяну.

Ранее стало известно, что Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи в январе подерутся за временный пояс в легком весе. Чемпион дивизиона Илия Топурия возьмет перерыв в выступлениях.

«Я понимаю обе стороны. С точки зрения промоутера, когда ты вкладываешь столько времени, денег и ресурсов в бойца, чтобы он подрался за титул – и не с кем-нибудь, а с Махачевым – то уже не можешь просто так все отменить. Значит, причина была действительно серьезной, раз Арман не смог выйти.

Но любимый боец Даны Уайта – Конор Макгрегор – снимался с боев раз пять или шесть. И при этом Уайт сейчас говорит, что Конор может подраться в Белом доме. Парень, который срывал турниры четыре раза – и трижды снялся против Майкла Чендлера.

Дана, сколько еще ты собираешься держать Армана в ГУЛАГе? Я хочу видеть, как он дерется с лучшими. Надеюсь, скоро его наказание закончится», – сказал Масвидаль.

Уайт – о Царукяне: «Мы его не уволили, у нас с ним все в порядке. Он знает, что происходило за кулисами, мы знаем»

Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Red Corner MMA
