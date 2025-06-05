Александр Шаблий: «После боя с Усманом врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещенных веществ»
Александр Шаблий объяснил свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило бойца легкого веса PFL на шесть месяцев. В анализах Шаблия были обнаружены следы рекомбинантного эритропоэтина.
«После боя с Усманом Нурмагомедовым врач прописал капельницы. В них обнаружили микродозы запрещенных веществ. Мы предоставили полную информацию. Было проведено расследование, по итогам которого я получил минимальную дисквалификацию. Как и планировал, я смогу выступить в октябре», – сказал боец PFL Александр Шаблий.
Шаблий (24-4) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, проиграв Усману Нурмагомедову единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости