Александр Шаблий дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг

Александр Шаблий дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило бойца легкого веса PFL на шесть месяцев. В анализах Шаблия были обнаружены следы рекомбинантного эритропоэтина.

Проба была взята 19 марта. В ходе расследования было установлено, что использование Шаблием вещества не было преднамеренным.

Шаблий (24-4) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей.

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