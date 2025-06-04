Александр Шаблий дисквалифицирован на 6 месяцев за допинг
Александр Шаблий дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.
Антидопинговое агентство США (USADA) отстранило бойца легкого веса PFL на шесть месяцев. В анализах Шаблия были обнаружены следы рекомбинантного эритропоэтина.
Проба была взята 19 марта. В ходе расследования было установлено, что использование Шаблием вещества не было преднамеренным.
Шаблий (24-4) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда проиграл Усману Нурмагомедову единогласным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: USADA
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