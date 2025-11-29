Пэдди Пимблетт: «Возьму временный титул, потом стану бесспорным чемпионом, победив Топурию. Царукяну тоже отобью башку»

Пимблетт рассказал о планах на 2026 год.

Пэдди Пимблетт хочет выиграть временный титул UFC в легком весе, а затем победить Илию Топурию.

«2026 год станет самым важным годом в жизни. Я возьму временный титул, а затем стану бесспорным чемпионом, победив Топурию.

А потом подерусь с Арманом , этим мальчиком, если он вообще сможет выйти в октагон. Он же любит сидеть без дела и жаловаться на боли в спине. Ему я тоже отобью башку», – сказал Пимблетт.

Ранее стало известно, что Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный пояс в главном событии турнира UFC 324.

