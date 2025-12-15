Том Аспиналл: «Было бы неплохо провести боксерский поединок с Нганну. Но сначала мне нужно закончить с боями в UFC»

Аспиналл: я бы не возражал о поединке по боксу с бойцом ММА.

Чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл хочет боксерский поединок против бойца MMA.

«Как по мне, в 33 года нереально выиграть титул чемпиона мира по боксу. Но я бы не возражал о поединке по боксу с бойцом ММА. Возможно, с Фрэнсисом Нганну. Был бы неплохой поединок. Но сначала мне нужно закончить с боями в UFC», – сказал Аспиналл.

