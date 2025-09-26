Дуэйн Джонсон: «Очень уважаю Аспиналла. Думаю, из него получился бы отличный рестлер»

Дуэйн Джонсон рассказал, кто из бойцов UFC может стать рестлером.

«Я люблю Тома Аспиналла , очень его уважаю. Думаю, из него получился бы отличный рестлер.

Он из тех ребят, кто дисциплинирован и предан делу. К тому же он сам – большой фанат WWE. А это очень важно в этом вопросе. Многие пробовали перейти из ММА в рестлинг, но это подходит далеко не всем», – сказал актер и экс-чемпион WWE Дуэйн Джонсон .

Ранее стало известно, что титульный поединок в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом возглавит турнир UFC 321, который пройдет 25 октября в Абу-Даби.

