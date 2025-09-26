1

Дуэйн Джонсон: «Очень уважаю Аспиналла. Думаю, из него получился бы отличный рестлер»

Дуэйн Джонсон рассказал, кто из бойцов UFC может стать рестлером.

«Я люблю Тома Аспиналла, очень его уважаю. Думаю, из него получился бы отличный рестлер.

Он из тех ребят, кто дисциплинирован и предан делу. К тому же он сам – большой фанат WWE. А это очень важно в этом вопросе. Многие пробовали перейти из ММА в рестлинг, но это подходит далеко не всем», – сказал актер и экс-чемпион WWE Дуэйн Джонсон.

Ранее стало известно, что титульный поединок в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом возглавит турнир UFC 321, который пройдет 25 октября в Абу-Даби.

Дуэйн Джонсон: «Я в UFC? Заголовки после боя гласили бы: «Том Аспиналл нокаутировал «Скалу» за восемь секунд»

Конор и еще три легенды UFC, которых мы хотим увидеть в рестлинге

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер WrestlePurists
