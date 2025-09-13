7.00 – Майк Тайсон примет участие в «Олимпиаде на стероидах»

Букмекеры оценили вероятность участия Майка Тайсона в «Олимпиаде на стероидах».

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

Букмекеры дают коэффициент 7.00 на то, что Тайсон примет участие в этих Играх. Также в линии присутствует Конор Макгрегор (13.00), Джон Сина (17.00), Мэнни Пакьяо (26.00) и Мария Шарапова (50.00).

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены