Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»

Генри Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что в следующем поединке Петр Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым.

«Ян – потрясающий, отличный парень. Вышел и победил Мераба Двалишвили . Можно сказать, что Петр Ян – один из величайших бойцов. Вернулся в такой ситуации, у него была неприятная серия, и вот он победил. Это действительно был крутой бой, крутое возмездие. Прям отличный реванш. Я могу его только поздравить.

Должна ли быть трилогия? Да. Но не думаю, что эта трилогия должна быть незамедлительной. Сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым . А потом уже Мераб. Это будет большой бой», – сказал Сехудо.

Титульный бой между Двалишвили и Яном прошел в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

