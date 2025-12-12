  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»
33

Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»

Генри Сехудо рассказал, кто должен стать следующим соперником Петра Яна.

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что в следующем поединке Петр Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым.

«Ян – потрясающий, отличный парень. Вышел и победил Мераба Двалишвили. Можно сказать, что Петр Ян – один из величайших бойцов. Вернулся в такой ситуации, у него была неприятная серия, и вот он победил. Это действительно был крутой бой, крутое возмездие. Прям отличный реванш. Я могу его только поздравить.

Должна ли быть трилогия? Да. Но не думаю, что эта трилогия должна быть незамедлительной. Сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже Мераб. Это будет большой бой», – сказал Сехудо.

Титульный бой между Двалишвили и Яном прошел в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

Сехудо сказал, кто может победить Яна: «Наверное, только Умар Нурмагомедов»

«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoПетр Ян
logoМераб Двалишвили
logoУмар Нурмагомедов
logoMMA
легчайший вес
logoГенри Сехудо
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Петр Ян: «План состоял в том, чтобы нанести с первого раунда урон, травмировать. Мераб этого не ожидал»
10 декабря, 13:55
Яну предложили выбрать между Двалишвили и Нурмагомедовым: «Видели, как прошел их бой? Кто был опаснее? Могут устроить реванш»
7 декабря, 07:50
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
22 августа, 17:25
Главные новости
UFC on ESPN 73: Ройвал подерется с Капе, Чикадзе против Валлехоса, Амосов – Мэгни
вчера, 21:25
Вадим Немков победил Ренана Феррейру удушающим приемом и завоевал пояс чемпиона PFL
вчера, 21:20
PFL Champions Series 4: Немков задушил Феррейру, Сайборг победила Коллинс и другие бои
вчера, 19:50
Россия стала первой в медальном зачете на ЧМ-2025 по боксу. Казахстан – на втором месте
вчера, 17:30
Финалы ЧМ-2025 по боксу: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие
вчера, 17:00
Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»
вчера, 15:35
Деметриус Джонсон: «Пол вполне может нокаутировать Джошуа. Энтони уже вырубали довольно странными ударами»
вчера, 15:00
Рахмонов – Бакли: «Ты живешь в иллюзиях. Я лучше подерусь с Усманом, который только что надрал тебе зад»
вчера, 14:00
Генри Сехудо: «Царукян не подрался, когда UFC нуждался в этом. Понимаю, почему ему не дали титульник»
вчера, 12:50
Умар Кремлев: «Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию»
вчера, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото