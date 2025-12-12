Генри Сехудо: «Сначала Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже дать реванш Двалишвили»
Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо считает, что в следующем поединке Петр Ян должен встретиться с Умаром Нурмагомедовым.
«Ян – потрясающий, отличный парень. Вышел и победил Мераба Двалишвили. Можно сказать, что Петр Ян – один из величайших бойцов. Вернулся в такой ситуации, у него была неприятная серия, и вот он победил. Это действительно был крутой бой, крутое возмездие. Прям отличный реванш. Я могу его только поздравить.
Должна ли быть трилогия? Да. Но не думаю, что эта трилогия должна быть незамедлительной. Сначала Ян должен подраться с Умаром Нурмагомедовым. А потом уже Мераб. Это будет большой бой», – сказал Сехудо.
Титульный бой между Двалишвили и Яном прошел в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.
Сехудо сказал, кто может победить Яна: «Наверное, только Умар Нурмагомедов»
«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови