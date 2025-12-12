Владислав Ковалев: «Почему я не могу стать чемпионом UFC? Петя Ян – простой парняга. Но он же выбился!»

Владислав Ковалев: почему я не могу стать чемпионом UFC? Ян же выбился.

Чемпион RCC Владислав «Белаз» Ковалев прокомментировал победу Петра Яна над Мерабом Двалишвили .

«Я поздравил Петра с его победой, я за этого парня болею и переживаю, как за своих друзей. Когда выигрывают мои близкие, то я очень сильно рад — как будто бы даже больше, чем за свои победы. Недавно нас порадовал мой друг Дима Арышев, а теперь Петя Ян.

Петя провел классный и уверенный поединок. Полное доминирование, полная концентрация, невероятная работа команды. Мне понравилось, что Петя реализовался. Я очень рад за него.

Когда ведутся разговоры про UFС и так далее, то я задаюсь вопросом: «А почему не я?» Почему я не могу стать чемпионом, если Петя, простой парняга, выбился и вырос? Я тоже хочу быть чемпионом, поэтому Петя Ян меня мотивирует очень сильно. Я иду по его примеру. И я уверен, что у меня тоже все получится», – сказал Ковалев.

Ковалев следующий бой проведет 12 декабря на турнире RCC 24. Его соперником станет Армен Петросян .

