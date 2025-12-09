  • Спортс
  • Тренер Двалишвили: «Ущерб и кровь стали решающим фактором в бою с Яном. Я виноват, что не контролировал этот момент. Не сомневаюсь, что мы увидим трилогию»
23

Тренер Двалишвили: «Ущерб и кровь стали решающим фактором в бою с Яном. Я виноват, что не контролировал этот момент. Не сомневаюсь, что мы увидим трилогию»

Тренер Двалишвили уверен, что третий бой Мераба и Яна пройдет в 2026 году.

Тренер Двалишвили Джон Вуд прокомментировал поражение Мераба в реванше с Петром Яном.

«Я думал, что мы выигрываем и контролируем ситуацию. Мы давили и делали все необходимое. Петр определенно имел более значимые эпизоды, которые изменили ход боя, но никто не знает наверняка. Бывают моменты, когда судьям все равно, но этого не понять во время боя. Ущерб и кровь стали решающим фактором. Я виноват, что не контролировал этот момент. Но бой есть бой. Просто иногда все идет не так, как ты хочешь.

Это был быстрый и тяжелый лагерь. Мы думали, что все делаем правильно. За кулисами происходит многое. Это был вечер Петра.

Мерабу стоило взять паузу? У меня есть пара ответов, но я не вправе их давать. Я лишь человек, стоящий за ним. Решение принимает Мераб. В конце концов, это его карьера. Мы не знали, как все повернется. Раньше такого не было.

Могли бы мы поступить по-другому? Да, но вряд ли Двалишвили отказался бы от боя, вернувшись в прошлое. Этот человек стремится к величию и не всегда все идет по плану. Это просто еще одна глава в истории, которая в итоге закончится для него очень хорошо.

Нет сомнений, что мы увидим трилогию. Это грандиозное противостояние появилось из-за такого выступления Петра против парня, которого считали непобедимым. Великолепный бой. Я бы так поглощен поединком. Даже не понял, что это бой года. Кто же не захочет увидеть это снова? Не сомневаюсь, что в 2026-м вы обязательно увидите трилогию», – сказал Вуд.

Напомним, в марте 2023-го Двалишвили победил Яна судейским решением, в декабре 2025-го Петр взял реванш.

Как Ян остановил Мераба?

«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
