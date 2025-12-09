Ян – Мерабу: «В 2026-м, мой друг, тебе нужна жена и дети». Двалишвили ответил: «Ищу, друг»

Ян советует Мерабу жениться.

Чемпион UFC Петр Ян посоветовал Мерабу Двалишвили жениться в 2026 году.

«В 2026-м, мой друг, тебе нужна жена и дети», – написал Ян.

Двалишвили отреагировал: «Я ищу, мой друг».

Яну 32 года. У него жена и два сына.

Двалишвили в январе исполнится 35 лет – он холост.

Двалишвили – в соцсетях: «Со мной все в порядке, не переживайте. Получил лишь несколько швов. Ян оказался лучше, поздравляю его. Но я вернусь сильнее, надеюсь на скорый реванш»

Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: Что произойдет в 2026-м?»