Ян выложил себя в костюме супергероя: «Любимое противостояние Даны – Ярость против Машины»
Ян: Ярость против Машины – любимое противостояние Уайта.
Чемпион UFC Петр Ян показал себя в костюме супергероя.
«Любимое противостояние Даны [Уайта]», – подписал Ян картинку с афишей «Ярость против Машины».
Напомним, «Машина» – прозвище Двалишвили в UFC.
Ян победил Мераба в главном событии UFC 323 и вернул пояс чемпиона легчайшего дивизиона. Петр взял реванш за поражение в 2023-м.
Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: Что произойдет в 2026-м?»
Двалишвили – в соцсетях: «Со мной все в порядке, не переживайте. Получил лишь несколько швов. Ян оказался лучше, поздравляю его. Но я вернусь сильнее, надеюсь на скорый реванш»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Петра Яна
