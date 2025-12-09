Ян выложил себя в костюме супергероя: «Любимое противостояние Даны – Ярость против Машины»

Ян: Ярость против Машины – любимое противостояние Уайта.

Чемпион UFC Петр Ян показал себя в костюме супергероя.

«Любимое противостояние Даны [Уайта]», – подписал Ян картинку с афишей «Ярость против Машины».

Напомним, «Машина» – прозвище Двалишвили в UFC.

Ян победил Мераба в главном событии UFC 323 и вернул пояс чемпиона легчайшего дивизиона. Петр взял реванш за поражение в 2023-м.

Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: Что произойдет в 2026-м?»

Двалишвили – в соцсетях: «Со мной все в порядке, не переживайте. Получил лишь несколько швов. Ян оказался лучше, поздравляю его. Но я вернусь сильнее, надеюсь на скорый реванш»