  • Двалишвили – в соцсетях: «Со мной все в порядке, не переживайте. Получил лишь несколько швов. Ян оказался лучше, поздравляю его. Но я вернусь сильнее, надеюсь на скорый реванш»
Двалишвили – в соцсетях: «Со мной все в порядке, не переживайте. Получил лишь несколько швов. Ян оказался лучше, поздравляю его. Но я вернусь сильнее, надеюсь на скорый реванш»

Двалишвили: надеюсь, что реванш с Яном состоится уже скоро.

Мераб Двалишвили оставил большое сообщение после поражения Петру Яну в титульном бою на UFC 323

«Большое спасибо всей моей семье, друзьям, фанатам, товарищам по команде и моей стране за вашу любовь и поддержку. Ребята, вы всегда рядом со мной – я очень благодарен! Простите, что разочаровал. Но, пожалуйста, знайте, что я на 100% вернусь сильнее и снова готов к войне, чтобы вернуть свое.

Со мной все в порядке, не переживайте. Получил лишь несколько швов. Я постараюсь ответить на все сообщения, но, пожалуйста, не принимайте мой ответ на свой счет. Все ваши сообщения комментарии – я ценю каждый! Тот вечер был не моим – Ян оказался лучше, поздравляю Петра и его команду с победой. Не чувствуй себя слишком комфортно – я верну пояс обратно. Надеюсь, что реванш состоится уже скоро. Еще раз спасибо всем, до скорой встречи», – написал в соцсетях Двалишвили.

Ян ответил на комментарий Мераба: «Быстрого выздоровления, увидимся». Двалишвили отреагировал: «Спасибо, чемп».

Напомним, в марте 2023-го Двалишвили победил Яна судейским решением, в декабре 2025-го Петр взял реванш.

Двалишвили запостил картинку, на которой Ян работает его садовником в 2023-м, а спустя два года он сам обслуживает Петра: «Мераб – Ян 1-1. Вопрос: Что произойдет в 2026-м?»

«Выйди и дай ему #####». Шокирующая победа Яна – избил Мераба до крови

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
