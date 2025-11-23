  • Спортс
  • Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»
15

Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»

Топурия ответил на критику Царукяна.

Чемпион легкого дивизиона UFC Илия Топурия отреагировал на критику со стороны Армана Царукяна.

«Арман, каждый раз, когда мы видимся лично, ты замираешь, как испуганная утка, не зная, что делать. Ты знаешь, что я веду себя с тобой так, как хочу. Я дерусь с тем, кого выбирает UFC. Ты помнишь, что я дал тебе пощечину, а ты просто смеялся. Зато потом ходил и вел себя словно гангстер. Так что продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш», – написал в соцсетях Топурия.

Сен-Пьер назвал топ-5 P4P UFC. Тройка лидеров: Махачев, Топурия и Царукян

Царукян – в соцсетях: «Уважение Хукеру за то, что принял бой. У него яйца больше, чем у чемпиона дивизиона»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
