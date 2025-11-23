Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»
Топурия ответил на критику Царукяна.
Чемпион легкого дивизиона UFC Илия Топурия отреагировал на критику со стороны Армана Царукяна.
«Арман, каждый раз, когда мы видимся лично, ты замираешь, как испуганная утка, не зная, что делать. Ты знаешь, что я веду себя с тобой так, как хочу. Я дерусь с тем, кого выбирает UFC. Ты помнишь, что я дал тебе пощечину, а ты просто смеялся. Зато потом ходил и вел себя словно гангстер. Так что продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш», – написал в соцсетях Топурия.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
