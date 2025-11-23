Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»

Топурия ответил на критику Царукяна.

Чемпион легкого дивизиона UFC Илия Топурия отреагировал на критику со стороны Армана Царукяна .

«Арман, каждый раз, когда мы видимся лично, ты замираешь, как испуганная утка, не зная, что делать. Ты знаешь, что я веду себя с тобой так, как хочу. Я дерусь с тем, кого выбирает UFC. Ты помнишь, что я дал тебе пощечину, а ты просто смеялся. Зато потом ходил и вел себя словно гангстер. Так что продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш», – написал в соцсетях Топурия.

