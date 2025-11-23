Хукер – Царукяну: «Уважение, друг. Абсолютный класс»
Хукер назвал классным выступление Царукяна в их поединке.
Боец UFC Дэн Хукер похвалил Армана Царукяна в соцсетях после поражения в главном событии UFC Qatar.
«Уважение, друг. Абсолютный класс», – написал Хукер в соцсетях.
Напомним, Царукян победил Хукера удушающим приемом во втором раунде.
Тренер Царукяна: «Настрой Хукера мне не понравился, он какой-то поникший был. С Топурией так легко в партере не будет»
Царукян – в соцсетях: «Уважение Хукеру за то, что принял бой. У него яйца больше, чем у чемпиона дивизиона»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Дэна Хукера
