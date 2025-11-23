Чимаев – о Царукяне: «Знал, что он досрочно победит, но не хотел сглазить. Он должен драться за пояс»

Чимаев: Царукян должен драться за пояс.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев впечатлен победой Армана Царукяна над Дэном Хукером в главном поединке UFC Qatar.

«Безумное выступление. Я знал, что он досрочно победит, но не хотел сглазить. Арман – лучший. Он первый номер, один из лучших бойцов в мире. Он должен драться за пояс», – сказал Чимаев.

Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»

Тренер Царукяна: «Настрой Хукера мне не понравился, он какой-то поникший был. С Топурией так легко в партере не будет»