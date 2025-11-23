Ислам Махачев прилетел в Дагестан. 16 ноября он стал чемпионом UFC в полусреднем весе
Махачев вернулся в Дагестан с новым поясом UFC.
Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы над Джеком Делла Маддаленой на UFC 322.
Напомним, Махачев стал чемпионом промоушена в полусреднем весе. Ранее он владел поясом легкого дивизиона, но оставил титул, сменив категорию.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Эхо Дагестана»
