Царукян – Топурии: «Ты коснулся моей шеи, будто мы делали семейное фото, а теперь называешь это пощечиной в интернете?»
Царукян ответил на насмешки Топурии.
Боец UFC Арман Царукян отреагировал на насмешки со стороны Илии Топурии из-за давнего случая с пощечиной.
«Бро, ты коснулся моей шеи, будто мы делали семейное фото, а теперь называешь это пощечиной в интернете? На записи все видно – как и твоя неуверенность в себе.
Мне не нужно вести себя жестко для твиттера – моя работа в клетке.
Если хочешь узнать, что такое настоящая пощечина, то буду рад научить.
До скорой встречи, Эль Пато», – написал в соцсетях Царукян.
Топурия – Царукяну: «Продолжай, ты на правильном пути... всего на несколько уровней ниже меня, малыш»
Сен-Пьер назвал топ-5 P4P UFC. Тройка лидеров: Махачев, Топурия и Царукян
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости