Царукян – Топурии: «Ты коснулся моей шеи, будто мы делали семейное фото, а теперь называешь это пощечиной в интернете?»

Царукян ответил на насмешки Топурии.

Боец UFC Арман Царукян отреагировал на насмешки со стороны Илии Топурии из-за давнего случая с пощечиной.

«Бро, ты коснулся моей шеи, будто мы делали семейное фото, а теперь называешь это пощечиной в интернете? На записи все видно – как и твоя неуверенность в себе.

Мне не нужно вести себя жестко для твиттера – моя работа в клетке.

Если хочешь узнать, что такое настоящая пощечина, то буду рад научить.

До скорой встречи, Эль Пато», – написал в соцсетях Царукян.

