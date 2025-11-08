0

Корнилов – о поражении Вахаеву на ACA 195: «Считаю, что меня ограбили»

Корнилов возмущен решением судей отдать победу Вахаеву.

Боец ACA Кирилл Корнилов недоволен судейским вердиктом в поединке за титул чемпиона ACA в тяжелом весе с Алиханом Вахаевым.

«Понимаю, почему зрители покидали зал по ходу моего поединка. Они пришли посмотреть на чемпионский бой. Да, вопросов не было, если бы он меня перевел и наносил урон. Я бы вышел без сил и с разбитым лицом. Но этого не было.

Зритель приходит не за этим. Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы подраться за титул еще раз. Может, бой с Амиром Алиакбари или Зумсо Зураевым. Хочу забрать титул. Считаю, что меня ограбили», – сказал Корнилов.

Поединок Кирилла Корнилова и Алихана Вахаева на ACA 195 прошел всю дистанцию и завершился победой Вахаева единогласным решением судей.

ACA 195: Вахаев победил Корнилова, Вязигин проиграл Зураеву и другие бои

Бадаев – о подписании Шлеменко в ACA: «Скорее нет, чем да. Понимаем, что его дом – RCC»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?7075 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoАлихан Вахаев
logoMMA
logoACA
logoКирилл Корнилов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Асланбек Бадаев: «В UFC есть запрет на подписание чемпионов ACA. Утверждать не буду, но по фактам мы это видим»
вчера, 14:35
Раздражает кавказцев, вызывал Емельяненко, продает детскую одежду. 15 фактов про сильнейшего тяжа России
вчера, 11:50Трибуна
ACA 195: два титульных боя и возвращение Мурада Мачаева
5 ноября, 12:56
Главные новости
Маддалена намекнул на бой с Рахмоновым: «Фанаты из Казахстана много флудили у меня в соцсетях. Давно их там не было, но уверен, что они скоро вернутся»
сегодня, 10:56
UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои
сегодня, 10:38
Леон Эдвардс: «Я дрался со всеми борцами дивизиона. Дайте мне ударника. Надеюсь, следующим станет Гэрри»
сегодня, 10:24
Бадаев – о подписании Шлеменко в ACA: «Скорее нет, чем да. Понимаем, что его дом – RCC»
сегодня, 09:51
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2025
вчера, 09:00
Пимблетт – Топурии: «Если я такое дерьмо, то почему бы тебе не взять легкий бой и просто не побить меня? Подпиши контракт»
сегодня, 08:29
Маурисио Руффи: «UFC хотят, чтобы я подрался с Мойкано»
сегодня, 08:21
Шара Буллет снялся в голливудском фильме: «Кажется, что я уже здесь был, играя в GTA. Но теперь я тут в реальности»
сегодня, 08:10Фото
Опубликован официальный постер UFC 323
сегодня, 07:48Фото
Маддалене интересен бой с Чимаевым: «Это было бы хорошее испытание»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30