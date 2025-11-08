Корнилов – о поражении Вахаеву на ACA 195: «Считаю, что меня ограбили»

Корнилов возмущен решением судей отдать победу Вахаеву.

Боец ACA Кирилл Корнилов недоволен судейским вердиктом в поединке за титул чемпиона ACA в тяжелом весе с Алиханом Вахаевым .

«Понимаю, почему зрители покидали зал по ходу моего поединка. Они пришли посмотреть на чемпионский бой. Да, вопросов не было, если бы он меня перевел и наносил урон. Я бы вышел без сил и с разбитым лицом. Но этого не было.

Зритель приходит не за этим. Не знаю, что мне нужно сделать, чтобы подраться за титул еще раз. Может, бой с Амиром Алиакбари или Зумсо Зураевым. Хочу забрать титул. Считаю, что меня ограбили», – сказал Корнилов.

Поединок Кирилла Корнилова и Алихана Вахаева на ACA 195 прошел всю дистанцию и завершился победой Вахаева единогласным решением судей.

ACA 195: Вахаев победил Корнилова, Вязигин проиграл Зураеву и другие бои

Бадаев – о подписании Шлеменко в ACA: «Скорее нет, чем да. Понимаем, что его дом – RCC»