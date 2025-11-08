Бадаев – о подписании Шлеменко в ACA: «Скорее нет, чем да. Понимаем, что его дом – RCC»

Бадаев считает сложным подписание Шлеменко в ACA .

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев не верит в подписание Александра Шлеменко .

«Можно привлечь Александра Шлеменко. Вероятность этого? Скорее нет, чем да. Мы понимаем, что его дом – RCC. Если там он не задействован, тогда можно. Но в ситуации со Шлеменко оправданно привлекать его не на юбилейный турнир ACA 200 в феврале, а в Омске. В этом больше смысла», – сказал Бадаев.

Шлеменко выступает в RCC с декабря 2023-го. Его бои проходят преимущественно в Екатеринбурге.

